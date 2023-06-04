【戰況R7】金鑽唔會遠征 文家良：有機會爭做馬王

今日兩場三級賽畀潘頓擸晒！第7場1200米沙田銀瓶，「金鑽貴人」雖然今日唔遠征日本安田紀念賽，反而選擇孭頂磅出戰G3，結果呢匹三冠短途王喺潘頓胯下順利勝出，追平前馬王「美麗傳承」單季8W紀錄，認真犀利！潘頓賽後大讚「金鑽貴人」今場表現好好，依家愈來愈放鬆，係一場輕鬆嘅頭馬，亦證明係難得嘅佳駟。

練馬師文家良話賽前對「金鑽貴人」有信心，因為今場對手相若，即使有「維港智能」挑戰，但後駒未喺分級賽有證明，所以整體上都有信心贏馬。至於今季會否再出賽要同馬主商量，因為1400米三級賽精英盃對手多，「永遠美麗」有機會跑嗰場，亦都係對手之一。

至於「金鑽貴人」下季嘅部署，文家良表示會大致與今季相若，因為下季香港有好多合適賽事，喺香港贏到就無謂飄洋過海，遠征贏到有名有利，若然輸咗又會有話題，所以不如養精蓄銳留喺香港等人哋挑戰。提到「金鑽貴人」單季8捷，有機會爭奪馬王寶座，文家良表示「金鑽貴人」贏馬場數較多，當然希望做到馬王，但始終係競選，大家都有自己諗法。

今場跑第2名為田泰安「維港智能」，蝕9分有咁嘅成績真係難能可貴。何澤堯「蟲草成名」跑第3，第4名為艾道拿「速遞奇兵」。

第7場賽果：1-7-4-3

組合獨贏3揀1賽果：A1(最後賠率1.4)

二重彩賽果：1-7(最後賠率3.5)