金鑽貴人想跑多場 挑戰一季9捷？！

「金鑽貴人」今日在沙田馬場以出色姿態攻下三級賽沙田銀瓶1200米，在單一香港馬季內豪奪8場頭馬，與前香港馬王「美麗傳承」齊名。其幕後團隊或會考慮讓此駒再在季內上陣，如是有可能締創一季9捷的新紀錄。

這是「金鑽貴人」（135磅）季內第10次上陣所取得的第8場勝仗，雖然在賽事中牠比亞軍馬「維港智能」（115磅）多負20磅，在潘頓胯下馬兒仍以輕鬆姿態後上奠勝，衝線時頭二馬之間的距離為一又四分一馬位，而「金鑽貴人」所締的頭馬時間為1分08秒正。

隸屬文家良馬房「金鑽貴人」出道以來賽績優異，迄今上陣17次，取得13冠2亞1季，今仗勝後這匹4歲馬競賽生涯獲得的獎金已增至51,108,200港元。牠或有機會在馬季完結前再踏征途，嘗試打破「美麗傳承」於2018/19年度馬季締下的一季8捷紀錄，該匹前香港馬王在該馬季中8戰全勝。

練馬師文家良表示他會考慮安排「金鑽貴人」這匹現今世界最高評分短途賽駒，劍指6月25日在沙田舉行的三級賽精英盃1400米。此駒今季表現出眾，合共3奪一級賽冠軍，分別為2月的百週年紀念短途盃1200米、3月的女皇銀禧紀念盃1400米及4月的主席短途獎1200米。

對於出戰精英盃的計劃，文家良說：「我需先與馬主商討，現時要下任何決定其實言之尚早。我會先行檢視馬兒今賽後的狀況，我將安排牠在晨課輕舒腳頭，看看牠的表現如何。現時天氣已經非常炎熱，我不希望牠在太熱的環境下作賽。牠現時狀態甚勇，我認為馬兒下季尚有多少進步空間。」

潘頓賽後表示「維港智能」及「好眼光」今賽早段所締的偏快步速，為「金鑽貴人」提供相當有利的條件。「金鑽貴人」這匹大熱門馬沿途留守兩匹放頭馬之後的第3位，入直路後潘頓始逐步讓坐騎移出望空，至最後200米全力展開衝刺。

潘頓說：「牠今仗起步順利，一切變得相對容易，雖然今仗需負重磅，但賽事早段步速偏快，讓馬兒可以順著本身節奏輕鬆跟跑，直至牠準備就緒，我們隨即上前挑戰他駒。」

「我今仗盡可能留待至最後一刻方指示牠上前，其後就靠牠盡其所能。牠已成為一匹了不起的賽駒，今賽勝來游刃有餘。其實力已達至另一層次，現時已蛻變成一匹非常出色的戰馬。」

曾5奪香港冠軍騎師寶座的潘頓，亦表示他對「金鑽貴人」今個馬季展現的進步幅度感到有點吃驚。這匹短途佳駟體型碩大，其本地評分由季初的98分，增至今日出賽前的130分。

「過去3、4個月牠進步神速，令我感到吃驚，我認為馬兒稍事休息後，牠的體型或會進一步長成，我亦希望這會成為事實。」潘頓說。

「金鑽貴人」亦助潘頓在今日沙田賽事中包辦兩項分級賽頭馬，潘頓在較早場次中夥拍由蔡約翰訓練的「永遠美麗」，勝出三級賽獅子山錦標1600米。