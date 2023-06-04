【賽後報告】東東覺逆市奇爸唔妥 獸醫驗過冇事但最終...

是日賽後報告撮要：

第1場：被查詢有關「得勝多」於直路上的騎法時，見習騎師黃智弘在首席騎術教練高雅志在場下表示，坐騎於受催策時傾向內閃，因此他須數度修正坐騎。他又說，接近200米處時及在100米處，坐騎兩度在他修正時向外斜跑，因而一度失去平衡。小組告誡見習騎師黃智弘，只要情況許可，他應確保妥善控制坐騎，以免坐騎不必要地斜跑。「仁仁之寶」內窺鏡檢查顯示氣管內有很多血。

第2場：「倍增勝數」同樣於開閘時不願與馬群同步躍出，因而失地甚多。「倍增勝數」必須連續多次試閘及格後，才可再次出賽。

第4場：抵達起步點後，「綠族光芒」被發現口部有血。「綠族光芒」其後接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。賽後，潘頓（「水晶酒杯」）報告，坐騎於過了900米處後首次轉彎時向外斜跑橫越「綠族光芒」的後蹄，因而須勒避，導致「焌豐」被碰撞及被帶出更外疊。他續說，坐騎其後持續外閃，接近600米處時再度向外斜跑避開「綠族光芒」，其後被修正。獸醫於賽後立即檢查「水晶酒杯」，並無發現任何明顯異常之處。小組認為「水晶酒杯」的走勢難以接受。「水晶酒杯」必須在港於轉彎途程上試閘及格後，才可再次出賽。 賽後，「魔法速遞」被發現口部有血。

第5場：賽後，潘明輝（「金鼓齊昇」）報告，坐騎在陣上發出呼吸聲。獸醫於賽後立即檢查「金鼓齊昇」，發現該駒患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第6場：抵達起步點後，巫顯東（「逆市奇爸」）表示對坐騎的動作有疑慮。「逆市奇爸」接受獸醫檢查，經過必要的診視後，獸醫認為該駒適宜出賽。賽後，巫顯東報告，他於轉直路彎時對坐騎的動作有些疑慮，因此他於賽事該分段未有催策坐騎。獸醫於賽後立即檢查「逆市奇爸」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血，同時發現該駒患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告，並且發現該駒左前腿管骨部位輕微擦傷。

第7場：被查詢有關「好眼光」的騎法時，布文表示，由於賽前馬主及練馬師曾表示他們認為是賽早段步速會快，而坐騎近仗出閘時傾向欠俐落，他獲指示確保坐騎出閘迅速，並且嘗試將坐騎置於領放馬之後。他又說，坐騎出閘迅速，其後他容許坐騎推進上前，並須於早段讓坐騎持續上前超越「金鑽貴人」，以免坐騎走外疊。他說，因此他讓坐騎於跑過900米處時上前帶頭，領先「維港智能」一段短距離。

他說，他自800米處起意識到賽事步速偏快，但他不願讓坐騎留居「維港智能」之後，因為他於早段消耗了坐騎一些氣力，而這樣做的話會導致坐騎失去步韻及領先「維港智能」的優勢。他進一步表示，因此坐騎於中段保持帶離「維港智能」半個馬位。考慮了布文的解釋後，小組認為他在此情況下採取的策略屬合理。

第9場：賽後，獸醫應練馬師容天鵬的要求替「潮州精神」進行內窺鏡檢查。獸醫表示，是項檢查發現該駒患有「喘鳴症」。楊明綸（「四季喜」）報告，他於直路上對坐騎的動作有疑慮，遂停止力策當時處於欠缺競爭力位置的坐騎。

第10場：賽後，布文（「超級龍珠」）報告，坐騎於直路上未能充分展步，他對坐騎後肢的動作有些疑慮。獸醫於賽後立即檢查「超級龍珠」，並無發現任何明顯異常之處。