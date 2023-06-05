布文走寶 李善益岳禮華贏第128場G1

睇番上周末澳洲方面賽事，仲係昆士蘭冬季嘉年華賽期，雲集咗麥道朗、韋紀力一眾高手前往客串，仲有新西蘭冠軍寶遜加入戰團，熱鬧情況比起英國葉森賽期不遑多讓。跑完昆士蘭打吡，跟住就輪到上周末昆士蘭橡樹賽，結果就由岳禮華策騎Amokura，末段擒下一度出頭，由夏禮賢策騎嘅過百倍大冷門Reo，後者早前因墮馬傷頸休息逾4個月，復出第二日以為可以贏大賽之際，臨門卻被過頭兼以個半馬位飲恨，卻造就老將岳禮華相隔9年再於昆士蘭揚威一級賽，同時亦攞到佢第128場G1。

賽後練馬師李善又透露，最初想邀請布文返澳洲客串呢場賽事，因為18年前佢嘅首場昆士蘭橡樹賽勝利，就係同布文合作，所以今場餐士馬諗住搵番呢位幸運拍檔。不過最終佢就揀咗岳禮華，除咗因為布文喺香港賽期緊密，佢仲講笑話嫌布文貴，因為依家請岳禮華，只係需要400澳元嘅內陸機費用，請布文就要支付逾4,000澳元嘅交通費，最終換來今場頭馬逾42萬澳元嘅回報。