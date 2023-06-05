【蹄聲妙影】素海霖簽名 即刻有馬贏

上個禮拜三，賽前你做緊乜？東星就一如以往，帶住一夥奢望一夜致富嘅心情搭車入場開工，但原來當日晏晝有壇嘢，吸引咗兩位馬房仔先走轉旺角，完事後才趕入場返跑馬更，咁梗係有好嘢先咁神心，原來兩位出席港產AV女優繪麗奈(素海霖)喺旺角舉行嘅首次見面會，但其實不足為奇，事關香港好多男性，甚至係女性一向都有追開日本AV 女優作品，依家難得有個港產女優，梗要大大力支持，同埋馬房仔都係人，一樣有追星權利，佢哋仲攞埋自己馬房頂Cap帽，畀素海霖簽名留念，而當晚呢個馬房即刻有馬贏，果然老黎噃。

此外，有位行家都係素海霖粉絲，早前佢膽粗粗私訊佢真人，問佢會唔會入馬場玩吓，殊不如努力係有回報，素海霖即刻打字回覆，仲睇到係「輸入中」，搞到佢鬼咁興奮，但素海霖就答佢冇入過馬場，睇嚟呢位港產女優對賽馬應該唔太認識，東星忽發其想，既然早前人氣男團Mirror成員之一嘅盧瀚霆(Anson Lo)獲邀入馬場表演，賽事當日旺丁又旺財，嚟緊馬季煞科或未來日子，馬會不妨搵素海霖入場搞場Show，相信可吸引一啲對賽馬還未有認識嘅人入場，對賽馬發展必有得益。

初步提供:

第3場12「喜悅一生」

第8場5「人和家興」

■東星