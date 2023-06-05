【賽馬以外】點樣可以令見習生適應快啲？

10磅仔黃智弘尋日終於攞到佢喺香港第2場頭馬，再次夥拍師傅方嘉柏嘅「川河冠駒」後上掄元，擊敗黃俊嘅大冷門「好如意」，雖則睇落喺內欄窄位推進，需要極大膽識，而拉士騎得亦算狠，但只要睇番巡邏影片，若然「好如意」唔係喺黃俊不斷打左手鞭仍外閃嘅話，「川河冠駒」未必有位上前，到時會跑第幾，筆者真係唔知。

不過，更有人講嘅黃智弘尋日頭場騎「得勝多」嘅發揮，當時睇正常鏡頭都見到隻馬片嚟片去，好難跑到直線，結果真係輸少少畀「縱橫十六」，所以話艾道拿開齋最大功臣未必係佢自己，反而係黃智弘呢位10磅仔。再睇番巡邏易片同埋直鏡，「得勝多」真係內閃，但如果佢嗰時唔係分韁修正，索騎齋推，賽果又會唔會改寫？

當然，應該都有唔少人話筆者會唔會太苛刻，因為黃智弘只係一位10磅仔，騎功一定唔夠大師傅嚟，但睇番賽後報告，馬會都有查詢「得勝多」直路騎法，最後小組亦告誡見習騎師黃智弘，只要情況許可，佢應確保妥善控制坐騎，以免坐騎不必要地斜跑，反映競賽小組都留意到佢嘅發揮。另外，香港馬圈始終唔等人，若然起步唔好，隨時造成惡性循環，況且馬會近期不斷安排啲小將先去海外吸收更多策騎經驗，同埋要贏夠一定數目頭馬先畀返港出道，按理騎功應該有返咁上下紮實，只可惜從近年除咗周俊樂火速冒起，其餘幾位都要啲時間適應，點解呢？

近年馬會將大部分見習學員送往海外學藝，通常都要浸兩年或以上先可以返港出道，主要喺南澳策騎。睇返近年幾位返港嘅見習生，喺南澳成績唔算差，勝出率都有近10%，但要知道香港同南澳係兩個世界，賽事水準同埋激烈程度係天與地，況且唔少小將初期都係喺將鄉鎮馬場出賽，去城市馬場機會都唔多，就算畀佢哋喺嗰邊贏70幾80場，返港後就算有10磅減，可惜天外有天，先知自己唔係嗰回事。既然係咁，筆者想問吓點解唔可以讓見習學員去澳洲嘅悉尼、墨爾本學藝，起麻賽事水準高啲，當然未必咁快有出賽機會，但讓見習學員提早面對競爭，唔係有助進一步成長咩？

又或者退一步，以前馬會會安排見習生去南非學藝，其實出去浸咸水，的確唔係只得澳洲一個地方，而筆者亦有同部分練馬師傾開，佢哋甚至覺得如果見習學員未必一定要出海外受訓，早啲喺香港出道，隨時進步得更快。始終馬會擺咗咁多資源，筆者都想見到多啲好似何澤堯、蔡明紹、梁家俊呢啲華將出現，而唔係見到愈來愈多本地薑退居幕後。

■山無陵