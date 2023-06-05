咁嘅牌面 告仔同巫偉傑可以贏馬合照喇！

下季又有華人副練升正！2014/15年度開始擔任東廐副練的巫偉傑（Cody），其實投身本地馬圈已逾28年，最近終於收到好消息，下季正式開倉榮升一倉之主！現年45歲的巫偉傑，受訪表示十分感謝告東尼對他的信任及栽培，不斷提供學習機會，他亦在告東尼身上學到很多寶貴的練馬技巧，下季Cody終於可以大展拳腳了！

不過今季一日未完，巫偉傑仍是東廐副練馬師，今次此倉有多匹實力馬出動，告東尼有心出擊贈興，師徒齊心可合力炮製頭馬。第7場「天寅合一」之前也由巫偉傑於晨課親操，前仗跑谷草1800米與廐侶「當年情」單打獨鬥輸頸位得亞軍，上次再出跑第4名仍對辦，今次扳到潘頓操刀，查騎練近5戰取下2W2P，獨贏可捧。

東廐今期有3駒配上徒弟鍾易禮減磅爭功，第5場「星洲駿馬」近兩戰跑第7名所負不遠，返谷草僅負111磅着數，睇番於上季尾曾搏殺得手，今次要吼實。

第8場「浪茄仔」近4戰配鍾易禮不勝有位，人馬合拍，今次再跑強項谷草1000米，擺到前走即威脅甚大。第9場「八駿巨昇」上次轉場初跑谷草即勝，證明跑急彎短直路啱晒此匹前速快馬，勝後再跑僅負122磅仍輕，有力再下一城。既然東廐今期咁多子彈，告東尼隨時孖住巫偉傑頻頻出現凱旋門，「練馬師王」當然可捧告仔！