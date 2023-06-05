細場連勝6日 潘頓想搶埋何澤堯谷草頭位！

潘頓今季支持四方八面，成績突出，惟今季谷草成績卻被華將一哥何澤堯食住，頭馬數字更一度被拋甩，幸好潘頓沉着應戰，坐騎精挑細選下季尾發力狂追，近6次谷戰俱有馬贏，追貼至41：43，縮窄至只有2W距離。潘頓延續上周三起孖氣勢，今次又手執重兵，有權追平甚至反先何澤堯，其中重新接手之「樂捉鳥」可予憧憬。

睇番潘頓與沈集成已有逾個半月合作未贏，強如「浪漫勇士」於遮打盃也只得亞軍，令人失望。今次潘頓恃谷草6連勝旺勢，重新接手第5場沈廐「樂捉鳥」，戰意不用懷疑。睇番此駒今季第2戰配周俊樂上名，再出已交由潘頓策騎，但人馬之後3戰俱負，反而上仗初跑谷草回配周俊樂又得亞軍，今次趁後者停賽，潘頓再次取來帥權，信其眼光可捧獨贏。

潘頓夥拍文廐「金鑽貴人」捧走沙田銀瓶後，今次谷戰再為文廐一老一嫩馬出戰，當然信得過。第1場10歲「紅麗舍」連續兩仗於不同場地跑獲亞軍，老而彌堅，一哥助拳下有望退役前再贏。第6場3歲「金運來」已跑過4仗，今次潘頓接手快跳一課才跑，排4檔易發揮，有權進步。

雖然潘頓與丁冠豪合作不多，成功率卻高，今季9戰共取3W2P，今次騎者接手落到四班的「維港奔流」，排1檔坐位望贏。此駒以往配潘頓贏過三班谷草1200米，轉丁廐跑三班全負，落班跑首本路程擺明出擊。此外，潘頓上周三谷戰2W與姚廐及賀廐合作，反而替黎廐策騎的「淺草飛」及「敏捷神駒」俱拚敗失威，同晚黎廐「陸知」續配何澤堯卻取得3連勝，相信潘頓為了鞏固支持度，今次策黎廐馬必定打醒十二分精神。第8場「四季醒」新勝捧盃今排1檔夠惡，而第2場「超級黃蜂」轉投黎廐後由潘頓兩試大閘才跑，提防變身。