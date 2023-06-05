苗禮德上周三谷戰憑「噴火龍」取下今季第5W，另有「香港精神」後上僅敗只輸短頭位，加上有「撼天鐵翼」連仗上名，苗廐馬狀態返來了！季尾餘下個半月，練者既想護級也想助難贏馬出頭，以報答馬主支持及穩定軍心。今次派5駒出擊，當中「冠寶駒」三降四班提防突擊，用王牌的「三劍俠」及「簹多福」俱戰意十足，也要吼實。

苗禮德將王牌用在「簹多福」及「三劍俠」身上，絕非無的放矢。第4場「簹多福」本身贏過三班谷草1200米，隨着減分已多，上仗於四班同程重新跑近，只負3個多馬位，睇番此駒上仗雖然前速最快但很快留力，對手「電子宇宙」搶出按慢下，走勢因此受到影響，未能發揮威力，今次相隔兩周操足再跑，改配擅騎主動馬的蔡明紹，有力拚勝。

至於第6場「三劍俠」於早前馬房低沉時期加盟，馬主以行動表達對苗禮德支持，練者當然想報答。睇番此駒轉投苗廐後連續兩仗跑得第5名，表現重新穩定，今次賽前繼續有拍跳工夫，改配潘明輝，發揮後勁也令人放心。

第3場「冠寶駒」季初贏三班賽走勢甚勁，上仗雖然跑包尾，實際只輸5個半馬位，今回三降四班，排2檔靚位，條件截然不同。況且此駒上季6月也試過突然回勇上名，若有分頭更加值博。

第7場「多多勇駒」今季初評68分跑谷草1800米出頭，可惜之後表現再次飄忽，上仗更轉跑泥地尋出路，可惜表現普通。今次重返勝途谷草1800米，趁馬房手風轉順，再睇「多多勇駒」現時評分比贏馬時低3分，計數有反彈資格。賽前有拍跳工夫，十分積極，有心全力求勝！