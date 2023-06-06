長發抽12檔唔易跑 賀銘年希望有步速幫手

季尾階段，唔少護級倉口都要戰至最後一兵一卒，允其是何良同鄭俊偉，事關兩位倉主已收兩封警告信，若然今季未能達標上岸，兩位面臨散倉危機。兩個倉主子彈唔算多，亦都只能盡力做，睇番鄭俊偉剛周日(4日)有91倍大冷門「好如意」幾乎爆冷得手，可惜最後只以短馬頭位敗給「川河冠駒」，未能為騎練帶來寶貴頭馬。

另一邊廂，何良今期派4駒正選，每駒狀態亦都唔錯，隨時有力再添寶貴頭馬。當中列陣第6場四班1200米「長發」，上仗抽得3檔好位下，結果終交出凌厲後勁衝上一席亞軍，漸聞樓梯響。「長發」於5月17日谷夜因頭部受傷退出，期間操練照常，而此駒鞍上人賀銘年亦提及「長發」表現，騎者表示，「長發」於4月下旬抽得好檔起步幫到手，今仗唔好彩抽到12檔起步，希望呢場賽事會有步速幫到手，因為「長發」跑法被動，若然無步速，此駒形勢上就會比較輸蝕。

賀銘年又透露，雖然「長發」上仗因傷退出，但自己試閘再騎都唔覺狀態有問題，相信馬房都係想此駒備戰工夫做足100%先再跑，但整體而言，自己希望呢場賽事會有步速呀。