黎昭昇谷草已經7連勝 今次贏邊隻？

新西蘭籍練馬師黎昭昇最近於跑馬地夜賽攻勢凌厲，雖然4月首個谷草夜賽落空，隨即於緊接的谷草夜賽贏馬補數，直至上周三，已連續7次谷草夜賽取勝，周三晚乘勝追擊，再與潘頓合作「超級黃蜂」與「四季醒」兩駒，可視為數胡籌碼。

黎昭昇今季谷戰攻勢猛烈，與潘頓合作更如魚得水，今季於跑馬地主場共交出22W，有超過一半由潘頓策騎，對上一次騎者為黎昭昇夜賽建功，正是憑「四季醒」贏馬兼捧法國五月盃。周三晚「四季醒」捲土再來，雖然剛戰1000米只以短頭險勝，蹄下敗將「人和家興」及「浪茄仔」俱屬當打谷戰能手，可視為有力指標賽事，況且此駒下半季才開上戰線只跑4仗，質新馬體力充沛，復排有利1檔，把握機會連捷形勢一片大好。

至於3月底加盟旗下的「超級黃蜂」，黎昭昇接手後操練循序加辣，兩課大閘由潘頓一手包辦，顯然高度重視，以馬匹本身來港表現，亦曾於谷草一哩上名，操勇縮程1200米出擊，練者自然期望省靚招牌。

此外，黎昭昇其餘兩匹戰馬，以換上何澤堯之「喜快」威脅較大，上場雖因不良於行退賽，休息3日隨即復課，上月底試泥地大閘熱身，為今仗做好準備，延續騎練上周三合作「陸知」取得3連勝氣勢，如今「喜快」再度攜手，機會不容忽視。