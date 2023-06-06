【練馬師王】合作5駒的啟示

上期沙田「練馬師王」，雖然羅富全食尾胡兼中三元，但一直領先的呂健威，憑尾場「銀亮光速」力保季席，取得關鍵性的4分，結果未有被羅富全絕殺，爆冷勝出「練馬師王」，乃本季第9次。查呂健威季內封王紀錄，除了兩次取得廿餘分之外，其餘7次所得分數均在30分或以上，可見這個華倉經常部署馬匹聯手出擊，剛戰便有「瑰麗人生」、「金發盛世」贏馬，「蟲草成名」、「禪勝寶駒」及「銀亮光速」上名，多達5駒入圍。

今期跑馬地夜賽，呂健威共派6駒列陣，當中「精算其然」、「威威鬥士」、「果然僥倖」、「暖在你心」及「傑出漢子」均起用馬房首席愛將何澤堯執韁。翻查資料，這對騎練對上3次於谷戰合作5駒，當晩都能交出頭馬，其中2月8日以「獵狐者威」及「包裝智威」起孖，最後練者更成功封王。至於4月19日谷戰，呂、何二人所合作5駒，共取得1冠2亞1季，連同周俊樂勝出「旅英福星」，這次賽事亦是由呂健威勝出「練馬師王」。既然今期部署相近，估計呂廐陣營又會大舉出擊，而至今只得蔡約翰及告東尼曾經冧莊「練馬師王」，且看威哥會否成為第3人？

「練馬師王」開售賠率

1.大衛希斯 4.5倍

2.韋 達 5.5倍

3.告東尼 4.75倍

4.蔡約翰 7.0倍

5.羅富全 9.0倍

6.呂健威 11倍

7.方嘉柏 8.5倍

8.文家良 14倍

9.黎昭昇 22倍

10.賀 賢 50倍

11.沈集成 50倍

12.何 良 40倍

13.姚本輝 85倍

14.苗禮德 75倍

15.蘇偉賢 85倍

16.鄭俊偉 85倍

21.其他練馬師(葉楚航/高伯新/丁冠豪/容天鵬/伍鵬志/徐雨石) 60倍