【波馬同樂】南區旺加鼻箍係搏殺部署

相隔3個星期，「南區旺」終於再出場，今次加了配備兼抽到3檔，身為馬主我當然認為值得捧場啦！第4場四班1200米，我推介一放「南區旺」及兩追「維港奔流」與「錢多多」，3隻返晒嚟！

「南區旺」今年2月開始在港上陣，頭兩場跑谷草1000米，表現都強差人意。反而第3次跑增程200米，12檔起步都夠快放頭，雖然最終只能以第7名過終點，但走勢明顯比頭兩場有進步。直到上場排5檔，一直擺前走，最終僅在終點前被「飛騰騅」趕過，首度上名。今次練馬師羅富全為「南區旺」加了鼻箍，希望提高集中力，不再頭昂昂的情況下，可以放到第一W回來。

「維港奔流」今季跑了10次全部不入三甲後，終於落班，出戰上季兩W途程，鞍上人立即換上上季曾建功的潘頓，心存大欲，出擊之心意極之明顯，就算孭頂磅都要支持。至於今季已交出兩場頭馬的「錢多多」，上場與「南區旺」同場跑第4，如非希威森發力有點遲，名次可能已經改寫，今次第6度由Lyle出策，人馬夾慣夾熟，上名機會極高。

四重彩方面，我會用「維港奔流」和「南區旺」做複膽，配腳除「錢多多」外，還有老而彌堅，上場後上入Q的「福滿寶」、與「南區旺」同期兼進步當中的3歲馬「神速馬車」，以及全場最輕磅、近兩仗開始專攻谷草1200米的「天時明駒」。希望能繼續帶給大家好運！