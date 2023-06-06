【張基焦點】都靈福星試準出擊

首季開倉的伍鵬志整體成績理想，不少加盟伍廐的賽駒大多可以盡快交出成績，「都靈福星」上仗轉倉初出已仄準，再跑谷草1800米值得重視。另外，「勁無敵」質新馬經過幾場熱身後，今次終於肯增程出擊，已屆交代時。告東尼今晚亦布下強陣，「綫路菁英」在五班始終有優勢，而「浪茄仔」則在不斷進步中，均有留意價值。

第7場三班1800米，「都靈福星」最初由韋達訓練時表現已不差，前仗除眼罩跑谷草1650米只落後頭馬「怪獸奇兵」個半馬位得第7名，剛戰加盟伍廐復出卻增程跑1800米，臨場賠率冷落，試馬味極濃，結果後上第5名輸不遠，復課後狀態有明顯進展，此類開始到位的北半球自購馬已有用武之地。

第1場五班1800米，「綫路菁英」近績看似一般，但今季曾兩勝同程，何澤堯亦贏過，人馬合拍，只是取得2W後開始減分，4月初於田草1600米狂搶輸不遠，前仗落到五班則受制於劣位，剛戰轉爭泥地只屬過冷河性質，今次回師最佳路程，可見真章。

第6場四班1200米，「勁無敵」朝早有口勁，但出賽時卻不夠快，剛戰即使檔好，入直路仍要拉出去追，然而經過3場熱身後，今次終於肯增程出擊，部署非常合理，3歲質新分子可以交代。

第8場三班1000米，「浪茄仔」是一匹不斷進步中的3歲馬，以告東尼作風亦不會保留，今場難得同場前速更快的「和氣生財」退出，而內側馬匹亦不會夠「浪茄仔」快，只負108磅非常有利，人馬駕輕就熟，可以補中。