【進階選項】超級黃蜂短途爆得起

今季香港馬壇明星賽駒在各組別都大放異彩，馬王「金鎗六十」7歲仍在高峰繼續雄霸一哩；「金鑽貴人」橫掃短途三冠，季初特首盃贏到季尾沙田銀瓶一季8W；「浪漫勇士」保住2000米王者地位，包辦國際賽香港盃及女皇盃；「將王」稱王2400米，遠征卡塔爾贏完返港蟬聯遮打盃，上述4駒幕後於稍後冠軍人馬獎應可繼續站台。4匹王者血統各異，「金鎗六十」、「將王」父系「金獎章」與「天文學家」固然是世界頂級種氏，「浪漫勇士」父系「勝利喝采」亦算穩打穩紮，反而「金鑽貴人」之父「史雲尼斯」只屬平價種馬，不過既然出過一匹王者，怎會放過機會被大肆吹噓。

種馬一季配百多二百隻，質素有差別在所難免，故此同父同母血緣或更有參考性，第2場「超級黃蜂」與「誠心所願」為全兄弟，雖然毛色不同，但後駒谷草短途表現較佳，不過今季韋達部署「超級黃蜂」專攻一哩，且每次都騎上前走而末段乏力，結果連敗後轉投黎昭昇馬房。以往出賽時配件多多，但轉倉後賽前兩課閘除去配備，走勢輕鬆感覺煥然一新。縮回短途初配潘頓，查現役7匹「史雲尼斯」子嗣，騎者曾跑4匹，14戰共得8冠2亞1季，策此系馬可謂得心應手，4檔守靚位可如試閘般爆一段。

馬主轉倉當然希望愛駒交出成績，練馬師對來投馬重視可以理解，第7場「都靈福星」同樣由韋達馬房轉走，4月26日排位後亦選擇轉倉而退出，既然上手已做好工夫，故新倉主接手後很快已能安排上陣，剛戰續配田泰安跑1800米，直路初一度未能穩定走勢，但衝順後勁勢撲上，再次展現強橫追勁。今組看來前置快馬不少，正常偏快步速全闊A欄有助人馬大外欄衝鋒陷陣。