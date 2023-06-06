【孖T孖住上】錢多多最夾希威森

長風餐單：勁叻仔半冷佳選

今次賽事以全闊谷草A欄作賽，由於跑道較寬闊，馬匹實力得以全面發揮，而頭馬跑法上有放亦有追，看來較公平。

第2口孖T頭關第4場，買獨贏未必會吼「錢多多」，但作為孖T馬膽，卻可以說是恰如其分。此駒最近5次上陣，其中4次係跑谷草1200米，結果得2冠1季1殿，上名率高達七成半之外，表現亦可以話相當穩定。另外值得一提，係最近5仗悉數配希威森上陣，騎者對於馬匹的發力點拿捏得相當好，今次排5檔縱未能後發先至，但追回三甲則是合理預期，因此作膽啱晒。

第5場形勢相當平均，不建議採用膽拖策略。半冷門介紹「勁叻仔」，鄭廐目前尚欠3場四班或以上頭馬方可上岸，尚餘個半月時間，當然搏得就搏，「勁叻仔」上仗表現復甦只負於「旅英福星」入Q，今次強手已去，殺入一席絕不奇。

梓忠餐單：人和家興可反先

今期向難度較低的第4口孖T着手，出賽馬匹數目較少之外，第8場及第9場均為三班賽，相對來說高班場合有穩定表現的重心。

首關三班1000米，原本希斯馬房一對賽駒都有機會，不過「和氣生財」退出之後，「人和家興」肩負重任，連續3仗跑入三甲，而最近兩仗跑同程俱與「四季醒」串Q，兩駒互有勝負，「人和家興」今負124磅，有條件反先，可作馬膽。配腳方面，呂廐「暖在你心」亦宜盯緊，不要因為今季10戰全不入三甲而放棄，始終今仗是此駒相隔超過一年半再戰三班谷草1000米，而以往角逐同班同程兩次全勝，表現如此厲害，故不妨信一次。

尾關三班1200米，共有7駒上仗跑入三甲，相當均勢，所以不適合用膽拖策略。「傑出漢子」上仗賽日換蔡明紹闖入亞軍，今仗何澤堯取回策騎權，人強馬勇必搏甩髀。