【三重彩地帶】睇好戴文高有進帳

第5場四班1650米，「美麗攻略」早前同程兩度獲季，壓倒牠的4駒季內四班統統識贏，水準值中上，惟上場卻大為走樣，排9檔留在尾2位置，比預期後得多，入直路大勢已去，蔡明紹只輕催而回，絕非「真敗」，捲土重來換戴文高兼內移至4檔，這記回馬槍切記提防。「贏盡天下」能力見盡要靠形勢配合，上季尾便得1檔之助開齋，今次終排1檔必好好把握。

上述兩駒作複膽，拖4匹配腳，「勁叻仔」季內已獲2W3P，勝在馬房鬥志好，經常被低估，冷腳首選。「中華英雄」同程贏馬跑後上，惟之後改跟前效果一般，換布文肯留隨時又有驚喜。「樂捉鳥」有能力但水準飄忽，潘頓3騎3敗，無理由又孭鑊！「馬梟雄」三班同程曾上名，落班雖有優勢，但12檔要考田泰安發揮。

第6場四班1200米，「勇眼光」季內取得2W4P，5歲大熟大勇，不斷挑戰評分新高，上場同程排10檔差點克服僅輸頭位，戴文高發揮出色，有過經驗縱使再排外檔，也有信心可以處理得宜，繼續入三甲機會仍高，可作複膽。

悠悠我心揭開底牌

「悠悠我心」兩場直路賽均有追勢，復課再試閘，轉谷對手較弱可起作用。「勁無敵」同父馬多擅中距離，本身能在1000米一再展現追勁，增程威力更強。「三劍俠」投苗廐兩仗愈跑愈近，今場繼續排內檔，有力討價還價。「想見你」勝後3仗均排外檔，未能再交表現純輸形勢，今場排檔仍欠理想，惟希威森手風大順，發揮好少少，便可進佔三甲一席。■海東