【J臣研究所】浪茄仔5檔易補中

早在5月尾一個拍賣會時已傳出，新加坡將會取消賽馬，不少新加坡買家收到信息後立即停止入貨，成個馬圈都有好大疑問，有冇可能一個國際認可且有一級賽舉行嘅城市馬場，話執笠就執笠？點知事隔幾日，當地政府以收回用地為理由，真正「拉人封艇」，新加坡馬會公布於2024年10月初就會關門大吉。事實上，新加坡賽馬似乎由幾個大馬主壟斷，缺乏新馬主加入，但有趣在於除了新加坡外，幾個東南亞鄰近地區，都正在大力發展賽馬業，反而新加坡咁大嘅經濟體都話搞唔掂，實在令人非常費解。

先睇第8場三班1000米，東廐「浪茄仔」進步甚大，上仗升三班排10檔難跑，否則應該可以輕鬆3連捷，今次移入至5檔起步，形勢相當理想，步速夠快就更加好衝，可穩位望贏。「四季醒」上仗贏馬走勢比預期中辛苦，小心加分後難保持，排1檔仍要兼顧。「人和家興」本身擅長放頭跑，但現時留住少少衝都得，谷草1000米屬首本路程，廐侶「和氣生財」退出，馬房專心搏此駒。

第9場「明心知遇」配嘉里取1W1P，尤其前仗插班贏「還看今朝」，道理上佢升二班前都冇阻力，改配布文排2檔靚位，實在難尋敗理。「八駿巨昇」上場配鍾易禮段段快放贏馬，但今次有幾隻快馬鬥燒，只宜作配。「傑出漢子」上場只輸在排檔，惜今次排檔運仍然欠佳，但步速偏快，後追可能有利。「電子宇宙」上場於四班贏甩對手3個多馬位，姿態誇張，但該仗不少對手能力普通，水準有疑點，升班只宜拖腳。