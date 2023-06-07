【分秒在握】苗禮德出劍

苗禮德今季成績大倒退，至今竟然只贏出5場頭馬，相信無可避免要首次收警告信。「三劍俠」係季內少數轉投苗廐之馬匹，在苗廐兩戰愈跑愈近，今次用騎後上馬有一手的潘明輝，值博。

來自北半球英國的「三劍俠」，今季初在徐雨石馬房一出即勝爆出43倍大冷W，蹄下敗將「南莊加好」、「明駿福星」及「勇眼光」等，季內匹匹識贏，無奈由包尾追上的「三劍俠」，卻始終未能再嘗勝果，終於一次又一次的失望及熱倒後，此駒在季尾時分轉投苗廐。

相信有相當賭齡的馬迷，都會記得苗禮德的轉倉來投馬有多厲害，因此早已展示過能力，而且尚在5歲壯齡的「三劍俠」，自然係惹人憧憬。事實亦證明老苗爛船尚有三斤釘，雖然馬房處低潮期，但此駒一樣交出走勢。前仗轉倉初出谷草1200米，天雨下早段居尾列，入到直路依然愈追愈勁跑第5輸兩馬位；上仗再爭同程，換上蘇兆輝排1檔本來條件甚佳，無奈就遇上慢步速賽事，直路於內欄位置又一次衝回第5，但落敗距離已收窄至一馬位。既然轉倉兩戰都有好走勢交出，練者當然希望盡早贏馬交代，今次「三劍俠」換上鞭法狠辣的潘明輝，看來必會拚個明白。

■長風

第6場 11三劍俠 4悠悠我心

1勇眼光 10上校