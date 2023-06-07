黎昭昇前任波士 澳洲開設衞星倉

新西蘭主流賽馬集團Te Akau Racing，日前公布明年將會响澳洲開闢衞星基地，馬房將設於維省嘅重要訓練基地格堡(Cranbourne)。

Te Akau Racing掌舵人David Ellis表示，其實早在3年前已經部署呢個計劃，可惜因為疫情延誤，順延至今年才落實一切，目前已經進行馬房建築工程，預計將於2024年趕及春季嘉年華前正式營運。

初步估計將會有20匹賽駒在當地訓練，日後當然更加便利集團派遣新西蘭精銳，前赴澳洲出戰大賽，估計開倉後兩年逐步擴大規模，養馬量亦會大幅增加。

至於接掌澳洲馬房人選，暫未有公布，一般估計將於明年於星洲散倉之羅瑾夫人，將會是集團首選，正如David Ellis早前有愛將黎昭昇決定來港發展，結果急召星洲冠軍練馬師沃卡，返回新西蘭出任集團首席練馬師，而明年更將會與與Sam Bergerson，於新西蘭成為合夥練馬師。

對於黎昭昇，日後响澳洲搜購馬匹方面，有前集團响澳洲做後盾，新馬擺放至運港前嘅訓練安排，一條龍式服務肯定更加方便。