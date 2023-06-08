【賽後報告】安仔獨角獸早發力 方仔話不合發揮但合理？

是晚賽事冇人停賽，但「日輝煌」第2次流鼻血，依例強制退役呀，另外 「鼓浪順風」患喘鳴，第8場「天火同人」則流鼻血。

今晚賽後報告撮要：

第1場：「福星高照」氣管內有很多血。艾道拿（「善財到喇」）報告，坐騎於陣上沿途內閃，直路上在催策下墮退。獸醫於賽後立即檢查「善財到喇」，並無發現任何明顯異常之處。

第2場：「歡樂好友」右前腿不良於行。賽後，梁家俊（「鼓浪順風」）報告，他對坐騎於直路上的動作有些疑慮，因而在坐騎處於不具競爭力的位置時停止力策坐騎至終點。獸醫於賽後立即檢查「鼓浪順風」，發現該駒右前腿不良於行，並且患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第3場：被查詢「獨角獸」的騎法及他於接近1,000米處時開始讓坐騎上前的原因時，田泰安表示，他獲指示讓坐騎佔取前列位置，而倘若賽事步速偏慢，則讓坐騎領放。他又說，若賽事步速於中段減慢，他也可選擇讓坐騎發力上前。他說，坐騎於早段居「勁快聯盟」之後，他覺得賽事步速偏快，因此他讓坐騎保持居該駒之後有遮擋的位置。他說，接近1,000米處時，他覺得賽事步速減慢，鑒於他獲發的指示，他遂選擇催策坐騎上前以圖取得領先。他續說，當他開始讓坐騎上前時，領先馬匹加速，導致他須消耗坐騎較他預期為多的氣力，坐騎因而於末段衝刺乏力。

練馬師方嘉柏確認他發出的指示，鑒於他發出的指示及賽事分段時間確認了1200米處至800米處之間的步速較標準時間慢，儘管他認為該駒在對面直路上發力上前不合發揮，但他確認田泰安可選擇該策略。考慮了他的解釋後，小組認為田泰安在此情況下採取的策略屬合理。「日輝煌」流鼻血(第2次依例退役)。

第5場：賽後，希威森（「贏盡天下」）報告，他對坐騎於末段的衝刺感到失望。獸醫於賽後立即檢查「贏盡天下」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

第7場：賽後，潘頓（「天寅合一」）報告，坐騎沿途走勢僅屬一般，直路上在催策下墮退。獸醫於賽後立即檢查「天寅合一」，並無發現任何明顯異常之處。

第8場：「天火同人」流鼻血。