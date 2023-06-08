戴圖理皇席錦標坐騎有着落

戴圖理跑埋今個英國馬季就退休，每一場G1上陣都會成為焦點所在，而佢喺今屆皇家雅士谷賽期嘅8場主題G1，究竟會騎邊啲馬，當然係備受矚目。

喺6月20日揭幕戰，率先有3場G1重頭戲，戴圖理喺女皇安妮錦標、聖詹姆士皇宮錦標嘅坐騎，目標都好清晰，「旋進軌跡」(Inspiral)出戰女皇安妮錦標，而後一項就會為英國二千堅尼盟主「新王朝」(Chaldean)效力，日前就連皇席錦標都有着落，將係夥拍「馬納肯村」(Manaccan)出戰今屆賽事。

今個馬季復出首仗，由戴圖理初次接手，出戰於新市場舉行嘅G3皇宮錦標(Palace House Stakes)，結果14駒之中得季軍，與頭、二馬不足一馬位分勝負，練馬師黎偉仁就解釋當日跑軟地，場地偏差甚大，當日「馬納肯村」於不利嘅場地範圍競逐，有此表現已相當滿意。

「馬納肯村」上季表現穩定，9戰獲4冠1亞2季，雖然最叻只贏過三級賽，不過於雅士谷跑過3場1000米取得2勝，正因為佢嘅場地適應性，加上特擅乾快場地，戴圖理肯再騎，自然納入成為佢嘅大賽籌碼。