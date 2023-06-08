【蹄聲妙影】一人一件高廐寶藏

早前吹咗好耐風話唔撈嘅高伯新，連私人秘書都遣散埋，日前先至有官宣，證實佢不會申請2023/2024年度馬季練馬師牌照，但高廐仍繼續如常營運直至本季結束為止。據知高廐員工得悉噩耗後，有騎馬人已即刻去其他倉敲門，希望可早啲搵到後路，事關等得官宣派你去轉咩倉，真係蚊都瞓，同埋未必係你想飲嗰杯茶。

至於高廐現任副練戴兆麟都算散倉老手，10年內經歷過3次，先有累積3季頭馬數字不達標嘅孫達志，然後到上季中劈炮唔撈嘅霍利時，當時霍廐最後一場頭馬「戰雄三千」，阿麟支撐大局，攬住班馬伕同騎馬人合照，場面充滿洋蔥，而東星平時喺晨操見佢亦非常勤力，馬在人在，亦唔會向倉內班手足擺架子，都幾戥佢懷才不遇，而圈外嘅阿麟亦係好好先生，不時同太太喺沙田茶記燭光早餐，相信一個注重家庭嘅人一定唔會差。

此外，東星當初得知高廐散倉，經已喺公司搵定晒啲舊相，以便編輯可圖文並茂出即時新聞，發覺原來影落佢好多靚相，睇到流眼水，有日放工返屋企，閉目養神之際，眼隙中望到櫈底有個透明膠箱，有件「高」字嘅物品，於是即刻摷出嚟睇睇，原來係件高廐背心外套，記憶亦慢慢浮現，記得係當時高廐一位馬房員工醒畀東星，依家賣出去應該幾值錢！

初步提供:

第1場8「雙天至尊」

第5場10「豐盛多彩」

■東星