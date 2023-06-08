【分分制勝】大不列顛錦標靚貨 直衝100分

本月20至24日將會轉播及受注英國皇家雅士谷賽前5天比賽，當中第3天上演的大不列顛錦標，屬焦點賽事之一。雖然這場並非分級賽，但香港馬主經常從中入貨，例如上屆賽事，頭馬「論文」、第4名「桃花雲」及第7名「紅運帝王」均已運港服役。暫時成就最高是「紅運帝王」，新近取得第4W，由71分殺上104分，其次「桃花雲」亦已打開在港勝門，相反「論文」在港6戰全負，最近一仗更包尾而回，適應一般，不過，「論文」台型一流，稍後轉投其他馬房，隨時取得突破，不妨拭目以待。

第10場二班1800米，「桃花雲」自3月5日首度入圍後，演出轉趨穩定，近3仗更全數上名，有愈跑愈進步之感。前仗跑田草一哩開齋，翌仗再戰勝途，孭頂磅兼遇黏地，居然仍能追回亞席，表現難能可貴，既然「紅運帝王」有能力突破100分關口，相信此駒成就相若。

「桃花雲」今仗初扳田草1800米，查海外一匹同母馬曾贏至2000米，家底氣量不俗，估計加程可勝任，回配贏馬功臣田泰安，威力十足，論馬匹狀態亦愈來愈弗，可望攻陷二班。

■明治朗