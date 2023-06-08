【賽馬以外】話唔玩就唔玩 香港使唔使驚？

呢期最爆嘅新聞，就係已經有180年嘅新加坡賽馬公會唔再玩落去，同時公布於下年10月5號舉行第100屆新加坡金盃賽日後，克蘭芝馬場正式關閉，事關當地政府打算將佔有約120公頃土地嘅克蘭芝馬場另作發展，初步構思係改建房屋或休憩設施。無疑呢單嘢唔算空穴來風，早排已有消息傳出新加坡賽馬喺2026年玩完，估唔到實際結束嘅時間更快，玩到下年10月就無。

講開筆者對新加坡賽馬嘅印象，最初應該係由星洲巨人愛倫訓練嘅「殖民首長」，事關呢隻馬喺1989年初由告東尼執韁捧走走香港盃前身，當時叫做香港邀請盃嘅1800米賽事。其後較為出名嘅新加坡賽駒應該係「火箭人」，話晒後駒試過來港攻下G2馬會短途錦標。不過，純計水準，星洲同香港的確無得比，如果唔係嘅話，之前嘅新航國際盃同埋KrisFlyer國際短途錦標，就唔會變咗香港遠征馬匹提款機，幾乎年年都畀香港佳駟贏晒。

但作為亞洲其中一個主要賽馬地區，新加坡之前一直都算搞得有聲有色，話晒係莫雷拉嘅成名地，麥菲文亦試過喺當地開倉，近年都有唔少澳洲騎師去星州客串，即使水準係唔夠香港同日本鬥，但應該比澳門優勝，就算近年急起直追嘅韓國，暫時都未有一級賽，但新加坡都叫搞過大型賽事，吸引香港、日本賽駒參與，依家政府一聲令下唔畀玩，難怪好多人都表示可惜。

鑑於新加坡賽馬突然玩完，原因亦同土地問題有關，難免令筆者忽發奇想，究竟香港又會唔會出現呢個情況呢？事關講到房屋問題，住屋上嘅需求，香港應該比新加坡更嚴重，因此最近先至出現收回粉嶺高球場，藉此發展公營房屋嘅討論。依家香港就有兩個馬場，一個係沙田，一個喺跑馬地，都係屬於黃金地段，如果用嚟起樓，相信可以解決唔少人嘅住屋問題。當然，筆者明白呢件事發生嘅機會唔大，事關香港賽馬牽涉好多人嘅生計，同時亦為政府帶嚟龐大稅收，兼且作為最大嘅慈善機構，賽馬對香港人真係非常重要，故此現階段諗香港會唔會好似新加坡咁，的確係杞人憂天。

不過，相信唔少人都知依家馬會都想充份利用從化馬場，未來幾年都想喺內地舉行常規性的賽馬活動。呢一刻無人知從化馬場究竟會點發展，同埋到時會舉行幾多次賽事，又或者賽事會幾受歡迎，但筆者相信從化馬場對香港兩個馬場他日嘅發展，肯定構成重要影響。

■山無陵