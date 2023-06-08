周末賽事 蔡約翰羅富全正面鬥法！

跑罷77次賽事，練馬師榜蔡約翰以66W一馬當先，不過第2名羅富全亦有58W，兩者差距8場，馬房餘下11期賽事，進入最後直路，上周日連中三元的全哥重拾氣勢，必出力追趕，今期兩大倉主出馬踴躍，建議各位跟進爭冠戰意十足的蔡、羅兩人。

榜首的蔡約翰，周末出馬多達11駒，其中第2場的「善財童子」，上次初出跑直路賽遇變化地，末段走勢不規仍得第5名，轉用布文操刀，可鬥撼羅廐潘頓再騎的「美麗緣分」。

第10場二班田草1800米蔡廐三路興兵，重心應是潘頓策騎的「自勝者強」，此駒上次孭134磅直路狂追趕過帶甩的「九五赤兔」，今次1800米會更合腳法，連捷在望。第9場三班田草1200米的灰馬「勝得出色」，1月及2月上陣無故大敗，幕後索性運上從化養回新鮮感，抖3個多月做足工夫且贏過大閘，高質馬只要重拾競賽鬥心，又會是爭勝要角。

另一邊羅富全派8駒赴會，最大勝望首推第3場「實現夢想」，3歲新貴剛戰初出跑直路賽即贏，且以55秒14高速大勝「威妙星」逾5個馬位，賽後評磅員大手加其12分，但相信無阻超級馬再贏。羅廐一對「美麗」系馬亦有睇頭，第2場「美麗緣分」初出跑田草1200米被捧至1.4倍大熱，跟兩段返來稍乏力得第3名，今次縮程正合。第8場「特別美麗」季內兩度跑第2名未竟全功，改用布文爭勝決心旺盛。