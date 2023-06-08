弘仔之前接姚廐馬唔使試 即刻嚟真！

季尾不少賽駒硬拚多而體力下降，若負重磅上陣容易影響表現。因此，現時有10磅減的黃智弘，只要陣上發揮稱職，很大機會變成搶手貨！騎者已替師傅方嘉柏「川河冠駒」取2W，今次尾段場次合作3駒，至於早段則與容天鵬及姚本輝合作，「生生勝勝」落班減磅要吼實。

黃智弘雖然暫時只取2W，但最近策騎「川河冠駒」沿欄穿上贏馬，發揮勇猛，看來減10磅固然有助力，此子發揮也漸入佳境。今次第8場至尾場獲師傅支持連騎3駒，買三寶博分頭，可留意此對師徒合作。

第8場柏廐新勝馬「金寶」上仗轉戰谷草一哩搶出放到，恃勇今回返田草跑一哩排3檔有利，改配黃智弘減10磅放頭跑佔優，小方又計好數！第9場「喜至寶」上仗初出對住「明心知遇」、「還看今朝」等強手，排11檔後追第7名不差，熱身後今次轉排1檔，減磅上陣有權進步。第10場「時時有餘」則乘級數落二班，用10磅仔出擊，乃一路奇兵。

至於早段場次，黃智弘與姚廐合作「生生勝勝」及「怡心聲」兩駒，睇番此子今季策姚廐馬3次已有2次上名，隻隻都唔使試即刻郁手，當中正包括第2場的「怡心聲」，人馬上仗於直路賽跑獲季軍，雖然今次對手甚強，惟此駒恃減磅之利也有權再爭。

第4場五班1400米草地，「生生勝勝」則值得高度重視，此駒今季4戰五班賽共取1冠3亞佳績，最近兩戰四班賽俱跑得接近，今次重新落五班及減10磅，優勢極大，有望重敲勝鼓。第2場容廐「威妙星」上仗負132磅敗於「實現夢想」獲亞軍，今回續居四班強手已去，用10磅仔又增加把握。

既然黃智弘今次多匹坐騎都有機會爭入前列，喜歡投注「騎師王」的馬迷，不妨追捧此位10磅仔突破封王！