周末三T6,300萬 三關1拖3推介！

今次黃昏賽三T有巨額多寶，預計1注獨中彩金可高達6,300萬元，三T頭關在第4場下午5時30分開跑，大家有更多時間搵心水呢！此外，第1口孖T派彩預計可達300萬元，以及第9場及第10場四連環及四重彩多寶各有100萬元，多個彩池都夠吸引！這個沙田黃昏賽隨時助馬迷大豐收，尤其三T值得大力進攻。

三T編在第4場至第6場，推介每關用1膽拖3腳策略，助大家刀仔鋸大樹。頭關第4場五班1400米草地，姚廐「生生勝勝」落班配黃智弘減磅，威力倍升，乃穩健馬膽。配腳方面，呂廐「馬上旺」落五班後兩次排外檔未贏，今次轉排1檔易發揮得多。班德禮曾於四班騎過此駒得第5名，人馬已有默契，重新接手必把握機會，跑出水準也有力威脅。

羅廐「峰爭」減夠分落五班着數，上季尾曾在何澤堯胯下變身贏馬，現時跑至季尾，落五班當然着數，再度變身不奇怪。

希廐「耀力之城」上仗突然搶前跑才大敗而回，今次估計用回留前鬥後跑法，就算難贏也可爭入三甲，博冷靠佢。

三T次關第5場四班1800米泥地，蔡廐「華卓晴」近4戰跑泥地全部上名，而泥地1800米向來演出最好，歷來已贏過3次。今次賽前往從化試過兩課大閘才跑，加上有運排3檔起步，續配布文應坐位望贏，可做馬膽。

配腳方面，丁廐派兩駒決心大，當中「妙算歡騰」近兩仗跑同程獲1亞1殿，上仗擊敗了「華卓晴」獲亞軍，傷患馬現時狀態平穩，趁勇必拚無保留，機會秤先。

三T尾關第6場四班1200米草地，鄭廐「愛馬善」潘頓接手搏輸後再騎，情況罕見，似乎仍信任此駒能力，睇番上周日排8檔起步，只輸個半馬位跑第5名，今次有運移入至3檔起步，捧W之餘可做三T尾關穩膽。

配腳方面，容廐「鑽飛龍」排1檔可配合馬房攻勢，當然要留意。沈廐「閃得快」向來例追一段，埋門有拍跳工夫夠積極，改配田泰安有權試出彩虹，要兼顧。