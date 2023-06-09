【分秒在握】五班只計兩W於理不合

對於練馬師設成績下限，筆者是支持的，畢竟以往練馬師是「鐵飯碗」，一季贏幾場也能續牌，後來設成績下限，不達標者3次就未能續牌，往後頭馬數字、續牌標準等一再修改，現時從化倉要贏18W，未有在從化設廐則要贏16W。這個數字本來亦算合理，但當中有附帶條件，就係五班頭馬只計兩場，這兩場，就往往係練馬師未能達標的關鍵。

五班賽只計兩場，這準則從一開始，筆者就已經指出定得有問題，香港就只有五個班次，無論係將16W又或者18W除5，應至少計3至4場，這數學題就算是小學生都懂。再者，以往有一個措施，就係差一兩場未能達標者，若然亞軍及季軍能湊夠分數，又或者馬房獎金夠多，亦可以成功續牌，如今一刀切將所有酌情權取消，未免令人感覺不近人情。

一個制度的好壞，未必一時三刻可以分辦，但若然每季都有好幾位練馬師未能達標，如是者實在有檢討的必要。

大道至正必思進取

鄭俊偉今季已經很努力爭取頭馬，但目前尚欠3場有效頭馬方能達標，今次信其「大道至正」必思進取，季初在泥地兩連勝，最後一次贏馬評54分，如今已跌回57分，近仗跑泥走勢風雨欲來，有望爭取寶貴1W。

■長風