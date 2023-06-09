海外知名馬主來港養馬 新籤名單續有新西蘭猛人

香港賽馬會積極招攬知名海外馬主，賦予特權可以非香港居民身分，成為賽馬會員在港養馬，而响今年公布新中籤人士名單之中，又有另一猛人名字，就係新西蘭馬業龍頭人物Sir Peter James Vela，佢與囡囡Petrea Vela，聯同另一位當地馬圈知名人士Gregory Raymond Tomlinson，以合夥名義，來年可以引入曾出賽馬匹(PP)來港服役。

自去年中籤馬主名單之中，被譽為中國馬業大亨，玉龍馬業董事長張月勝首度中籤在港養馬，同期尚有來自另一位南非著名馬主Mary Slack，兩人已經分別有「展宏圖」與「撼天鐵翼」在港上陣，而張月勝今年更加再度獲中自購馬新籤。

馬會响吸納海外馬主計劃上，挑選對象針對一批有從事育馬基礎之知名馬主，而今次獲邀嘅Sir Peter James Vela，响新西蘭馬圈地位超然，而在港開倉嘅黎昭昇，過往曾响佢名下嘅New Zealand Bloodstock販馬公司任職過，兩人交情不淺，睇吓阿Sir今次在港養馬，會唔會撐番自己鄉里咁話。