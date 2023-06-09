【馬場第一攝】方仔再出殺手鐧 擺明搏你追唔到

方嘉柏對於徒弟仔黃智弘(Ellis)嘅哉培真係不遺餘力，早前件「川河冠駒」再度交出頭馬，證明搏殺份子一樣會考慮到用Ellis主轡，只要馬匹性能啱佢發揮必定畀足機會。

明日又有好料交由Ellis搏命，第8場三班1600米件「金寶」剛戰開齋羸馬爆出69倍冷門，雖然上次跑四班快活谷1650米，今仗轉場兼且升班出戰，存在好多未知數，不過睇番上賽走勢全程領放下突圍，咁就更合10磅仔騎，呢場孭112磅排3檔起步，毫無懸念只要出閘順暢齋放，對手唔係咁易追，要再下一城非難事。

方仔在今早也有搏殺動靜出現，7時正，「金寶」安排由Ellis騎往內圈加課，快踱兩圈練氣好讓人馬加深了解，當賽駒由馬房行出跑道期間，練者全程跟隨在後盯到實，戰意表露無遺。

另一精彩鏡頭轉到姚本輝身上，出爭第9場三班1200米的「你知我拼」在機坪熱身期間，輝哥也守在欄邊望到實，並向助手即場畀柯打，動態惹人注目，此駒季內6戰得3冠1亞2殿未甩過獎金，賽績優秀必成眾矢之的，熱門穩陣之選。

早餐料:

第2場:5「美麗緣分」

第8場:11「金寶」

第9場:6「你知我拼」

■阿藍