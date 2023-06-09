上場搏輸輝哥黑面 安仔今次要騎到曉飛先得！

「魅影獵飛」上仗初次增程上泥地一哩，慢閘失利仍能跑第2名。

田泰安近1個月手風麻麻，5月至今只贏得3場頭馬，現時已踏入6月，田泰安仍未打開勝門。不過安仔騎咗咁多年，一早已搭通天地線，現時仍有唔同倉口支持，加上造到輕磅有優勢，今期都繼續夫卜上陣，睇嚟安仔都要加把勁，唔好令支持佢嘅馬主失望啦。

田泰安上季夥拍「魅影揚飛」兩勝1000米直路賽，同主馬「魅影獵飛」，馬主亦都信任安仔，自從「魅影獵飛」轉戰泥地之後未失三甲，表現準到痺！此駒明日(10日)將會出戰第1場三班1800米泥地，繼續由田泰安執韁。

睇番「魅影獵飛」上場跑入亞軍，同場「烈風」大勝4個馬位，而後駒再出草地仍能跑入Q，證明贏馬一駒水準唔差，而「魅影獵飛」上場輸咗之後，賽後都畀攝記影到騎練一齊黑面！今次再出戰泥地，安仔都有重提上仗「魅影獵飛」閘廂表現唔好，所以出閘慢咗，初次增程一哩，慢埋閘早段都要被逼居後競跑，不過「魅影獵飛」末段都追得好，以首次增程上泥地一哩而言，表現已經係唔錯。

騎者又指，「魅影獵飛」欠缺合適賽程，所以幕後都安排此駒再增程上1800米一試，希望馬匹可應付到1800米步速，對於佢嘅泥地性能唔會有懷疑，希望佢仍能交出穩定水準。