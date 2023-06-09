方嘉柏馬房見習騎師黃智弘回流日子尚淺，在港短短6個回合之中，表現漸入佳境，5月13日先憑「川河冠駒」開齋，上期黃昏賽又贏「川河冠駒」，當天騎3場獲1冠2亞全上名，今戰共騎6駒上陣乃最多一次，方嘉柏繼續撐場，新勝「金寶」加上潛力自購馬「喜至寶」，這位新人如能把握機會，有望再添進帳。

22歲的黃智弘今季返港拜師方嘉柏門下，縱使現階段支持不多，惟成績卻不差，陣上表現有板有眼，正如上次黃昏賽練騎合作兩駒非冠即亞，當中更為「川河冠駒」取得連捷，與同日得亞廐侶「喜傲龍」，兩駒陣上雖同被困守內疊推進，但騎者於末段窄位衝刺，盡展現其膽識過人。

喜至寶換人變身

方嘉柏見徒弟愈來愈有信心，今戰交3駒予其出戰，第8場「金寶」乘勝轉場出擊，上仗慢放爆大冷得手，回升三班換人充分利用10磅仔優勢，練者刻意加強爭勝條件，形勢相當有利。第9場已經熱過身之廐侶「喜至寶」，上場受制於不利檔位，全程外疊走勢欠順，今次排1檔兼且有輕磅之助，有權突然變身。

至於黃智弘今戰外線3駒，第2場首度與容天鵬合作出戰之「威妙星」，剛戰獲亞表現復甦，再戰直路賽機會樂觀。這位小將尚有為姚廐一對效力，第3場「怡心聲」上賽人馬同程直路1000米跑獲第3名，而第4場「生生勝勝」返回五班出戰更值憧憬，黃智弘策騎後上馬十分出色，今戰人馬有機會擦出火花。