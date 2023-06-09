【練馬師王】羅富全就算起孖 點都唔夠師傅揪！

上期跑馬地「練馬師王」，希斯與韋達被列為編號1及2，賽前兩人只得1次封王，但熱捧下表現果然亮眼，希、韋兩廐馬鬥到尾場始能分勝負，結果韋達全晚累積1冠3亞1季，取得34分壓倒希斯，本季第2次封王。

來到今期沙田戰線，練馬師榜前列兩大倉口蔡約翰與羅富全均見精銳盡出，今期「練馬師王」得勝者，估計非此即彼也！羅富全派出的明星馬「美麗緣分」及「實現夢想」俱贏面十足，不過其他廐侶實力卻未算標青，頂盡取得三十餘分左右；相反蔡約翰陣營方面，出馬11匹之多，除「豪堡」只配華將梁家俊之外，其餘均由外籍大師傅操刀，搶分本錢雄厚，更值得睇好。

本季最後兩場泥地1800米，蔡廐的「烈風」及「華卓晴」雖然孭頂磅列陣，但場地性能突出，勢可搶分。頭場「烈風」至今兩戰泥地獲1冠1亞，演出甚為準繩，最近連拚下體重仍有增長，實屬好現象。至於第5場「華卓晴」，6戰泥地1800米全獲三甲，路程最正宗，今季最後贏馬機會，當然不會錯過。此外，尾場「自勝者強」季內3戰二班賽，累積2冠1季，實力凌駕對手，潘頓今季跑田草1800米，上名率高達50%，大有機會食尾胡，亦屬蔡廐得分希望。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 2.2倍

2.羅富全 3.4倍

3.姚本輝 8.0倍

4.沈集成 12倍

5.方嘉柏 16倍

6.呂健威 17倍

7.告東尼 17倍

8.大衛希斯 25倍

9.黎昭昇 30倍

10.韋 達 55倍

11.容天鵬 45倍

12.丁冠豪 100倍

13.鄭俊偉 35倍

14.賀 賢 100倍

15.蘇偉賢 85倍

21.其他練馬師(苗禮德/伍鵬志/葉楚航/高伯新/文家良/徐雨石) 60倍