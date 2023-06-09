【波馬同樂】愛馬善匆出縮程打真軍

今次揀了第6場四班1200米跟各位分享，預期幾匹動態積極的馬可以有較佳發揮，分別是「愛馬善」、「遨遊天下」和「龍之心」。

先講「愛馬善」，事隔一周匆匆再出，上場由潘頓策騎跑1400米，沿途走位5-6-5-5彷彿無跑過！今場再出縮程200米潘頓肯繼續騎，檔位由8檔內移到3檔，兼且孭輕幾磅，絕對值得優先考慮。

姚本輝旗下的「遨遊天下」，今季出場以來均由田泰安執韁，但跑過3場後僅錄得兩次位置、1次第7，當中1次為1.8位大熱門，另外次熱及第3熱門各1次。機會給了3次，田泰安未有好好把握，今次終於易配曾替同主馬「遨遊氣泡」揚威打吡的巴度，用意何在顯而易見，宜跟進。

鐵角最後一隻是「龍之心」，上場在蔡明紹胯下跑第8後，今場復由季初騎過兩次的何澤堯出策，賽前特試了一課谷草閘，走勢非常吸晴，我會再信牠一次。

四重彩方面，我會用7、11做複膽，配腳除「龍之心」外，還有今季轉投沈集成旗下，跑了12次易位難贏的「閃得快」、今季3度同上名排1檔的「鑽飛龍」，以及今季跑4次均有不同騎師策騎、預期臨場會好有賠率的「世界籐王」。祝大家好運！

第6場QQP推介：

1龍之心、7遨遊天下、11愛馬善

四重彩推介：

7遨遊天下、11愛馬善 拖

1龍之心

3閃得快

5鑽飛龍

12世界籐王