【張基焦點】快搏換牌仔打突擊

見習生鍾易禮最近成績不差，周六沙田賽事獲得不同練馬師支持，當中包括賀賢提供「快搏」，此駒今次突然轉配備，或有驚喜。另外，「魅力知遇」最近狀態有好轉，今回負輕磅跑1800米，未必是馬房副選。「領航傳祺」始終未交代，季尾階段此類分子最有鬥志。「你知我拼」本身仍在不斷進步中，今次加眼罩出擊，有權挑戰強敵。

第8場三班1600米草地，「快搏」無疑上季尾於1400米建功，但今季初卻早已證明跑一哩亦有能力，於希威森胯下只不敵「綫路之星」及「醉眼光」得季軍，剛戰再跑此程用戴文高卻放頭，自然未能交出水準，今次突然初戴頭罩上陣，且同場有「赤馬雄風」、「金寶」會搶前，「快搏」應該不放頭跑，兼且起用有7磅減的鍾易禮，有出冷機會。

第10場二班1800米草地，「魅力知遇」於4歲經典賽事系列表現平平後，最近明顯有起色，本身並不擅長留前鬥後，前仗於1800米入圍有驚喜，剛戰縮回跑一哩則嫌短，復課後試泥閘卻可以擺前走，朝早所見回復火氣，抽外檔孭輕磅可以擺前走，形勢有利。

第7場四班1400米草地，「領航傳祺」最近不論於正常抑或變化場地均展現一段極強追勁，上仗留得後才令致姍姍來遲，今次抽8檔希望不要留太後，孭115磅有着數，有權贏馬交代。

第9場三班1200米草地，「你知我拼」剛戰或者受場地影響才跑第2名，今次賽前突然戴眼罩試谷閘，走來不浮不躁，配備必定有幫助，今仗即使檔位欠佳，仍有力收復前失。