【進階選項】峰爭何澤堯夠合拍

常言天有不測之風雲，雖然天文台已有9天預測報告，但要掌握跑馬時落雨與否從來都不易。以剛周三為例，早上至中午時段仍不時有雨，但夜間跑馬卻焗熱無風，結果跑道形勢與對上幾次谷草相若，大利前置馬，尤其短途賽基本上無得追。今次沙田繼續黃昏賽，執筆時預測有雨，由於跑道去水快，若非落住雨跑水戰影響不會太大，不過季尾時段草地普遍偏淋，有黏地績馬匹亦可稍秤先。

羅富全馬房上期黃昏賽3W，剛戰卻回歸平淡，今期第3場「實現夢想」相信是一面倒大熱門，同日出擊可留意第4場「峰爭」。甚麼叫人夾馬緣，在這對人馬身上最可參透，當然比「峰爭」人馬合作勝出率更高的比比皆是，但要知道此駒並非甚麼上駟，跑姿亦有缺點，要爭取成績的確不易，唯有靠合拍度彌補不足。上季初首W正是同程配何澤堯取得，季尾變化地再添1W，且贏起來姿態更輕鬆。季內9戰曾用6位騎師，結果唯一上名是大前仗谷草一哩配何澤堯，今次初跑五班人馬重逢，若然有雨的話有機會遇到上季尾形勢，當時擊敗對手是「紅衣震撼」、「能文能武」等駒，今場何來這類級數對手？

第10場「自勝者強」賽績出色，打吡亞軍負重磅仍具爭勝力，不過輕磅的「桃花雲」亦非善男信女。一再指出，這匹英國自購馬天分極高，外地能適應左右轉及直路賽，沙草皆宜，結果適應水土後近期開始爆升追回插班時評分。前仗排位前有馬退出補上，田泰安接手後上輕勝，上場改配布文頂磅一樣交出全場最快末段入Q輸頸位第2名。今次升班如釋重負，查母系Poyle Meg是「單色里」女兒，本身亦贏至2000米，家族成員下線更有跑跳欄賽事，氣量充沛，初跑1800米問題不大，廐侶「龍船狀元」在陣再加「保羅承傳」，步速唔會慢，只要屆時田生手風見順便可打衝鋒。