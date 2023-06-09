【三重彩地帶】亂局中找亮點

第2場四班1000米草地，季尾直路賽大利外檔馬，反之能在中線不利場地跑近的馬匹，更有跟進價值，「高份數」、「福國寶」、「日日型」等再出便殺入三甲，「威妙星」上次雖被超級馬「實現夢想」拋甩，但本身走中線而一席亞軍亦篤定，評級調高，換上黃智弘減10磅大有裨益，同程上名率近6成，做複膽恰到好處。

「美麗緣分」上場末段一騎就片，有質未熟，復課試閘稍好但仍未規矩，今次跑短200米，純跑速度或可埋尾。「閃電烈馬」前次出閘醒順利放返，上仗起步碰碰車即走樣，路程專家能力唔懷疑，勝負睇起步。「龍城強將」上次突如其來入Q，韋廐質新馬踏正軌多數可持續向上。「善財童子」復課試閘有進，排最外檔佔欄角逐對年稚馬有幫助。

赤兔猴王輕磅生猛

第8場三班1600米草地，並無馬匹季內贏過三班田草，弱組無疑，膽難求宜用複式。「一定美麗」同程兩捷而締速亦是今場最快，在亂局中算有亮點，最高上名評分85，現評73分計數可爭。「赤兔猴王」上陣初期已開齋必具潛質，上次蔡明紹甩韁繩有點論盡，敗不足據，另135磅亦覺有點吃力，60分唔報四班勝途反而挑戰三班兼增程，自視甚高，3歲馬如釋重負助力甚大。「志友盈」1月流鼻血焗抖，季尾復出賺晒體力，上季贏過黏地，落雨跑高半班。「安頌」上場遇慢步速追回第4，屬後上馬中表現最好，霍宏聲騎兩次得亞殿亦合拍。「信心之選」今季雖只得一席亞軍，無疑失望，但其餘敗仗普遍輸唔遠，今次排1檔可望慳位博跑近。■海東