【孖T孖住上】實現夢想擺明超級

長風餐單：怡心聲珍惜機會

今次沙田黃昏賽還要採用狹窄C欄，相信前置型馬匹會佔到上風，第2口孖T形勢較單純，尤其頭關8駒列陣兼有重心，值得一博。

第3場眾矢之的必然是「實現夢想」，上仗一出即勝不算意外，但能夠拋開對手5個多身位，兼且造出全季直路賽最快締速55秒1，則是相當令人詫異，今次升班少負9磅，只要交回上仗相若水準，已難尋對手。既然有一匹鋼膽，不如多揀一匹作雙膽以慳注碼，「怡心聲」今季表現極準，出賽9次2W5P，餘下兩仗得第4及第5，上仗初配黃智弘跑第3只負四分三馬位，反映鞍上人亦能駕馭，姚本輝屢屢畀機會這位10磅仔，相信鞍上人必會珍惜機會。

第4場形勢混亂得多，本來「大紅心」亦可以考慮作馬膽，但馬房實在難令人有信心，因此還是以互串較上算，其中「生生勝勝」又係姚、弘組合，回降五班兼減磅，要吼。

梓忠餐單：大千陽明操足半年

黃昏賽第2波，首口孖T有59萬多寶，若10元一注獨中派彩可達300萬，今次頭兩場出馬少，有多寶累積情況之下，當然值得花少少本錢博一博。

首關泥地1800米只得7駒競逐，652場三甲馬「烈風」、「魅影獵飛」及「雪山神駒」換另一個途程再鬥過，上一次的季軍「雪山神駒」由12檔變成1檔，加上1800米更啱發揮，有條件反敗為勝，可作為重心看待。配腳可留意「無心睡眠」，剛戰在田草1600米上名，反映狀態出色，重返泥地決心大，有分頭更值博。

尾關四班直路賽，呂健威馬房初出馬「大千陽明」，馬主是「大千眼界」梁仕天與「陽明」系成員黃蘭茜，這匹3歲馬操足半年才上陣，不論田草及從化直路閘俱走勢悅目，腳法純熟，初出居此組有本錢一鬥，何澤堯執韁排8檔起步可主動跟守好位，超級分子在港首戰已可捧場。