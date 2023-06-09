【J臣研究所】魅力知遇重拾朝氣

馬會最近公布高伯新下季不會申請續牌，記憶中真係冇幾多位練馬師，喺季內仍勝一級賽而選擇離開，咁當然佢養馬量驟降係主要原因。

先睇第9場，「你知我拼」今季連仗排檔都欠理想，但仍然能交出好成績，足證評分仍處於有利水平。跑法機動乃一大優勢，今場雖然又執11檔劣位，但同場快馬多，如騎者博到二疊位置都冇太大影響，可做Q膽。「同樣美麗」大閘前速跟得上「維港智能」，放喺三班肯定隨時可贏，只係初出負頂磅兼同場快馬多，作配較合。「賢者無敵」上場直路賽跑得第4名，水準不俗，埋門大閘有前有後更見進步。「幸運遇見」上場升三班取得連捷已證明實力，但今場可能被迫走三疊。「勝得出色」健康不穩，但大閘見好，一定會搏到盡。

第10場似係「自勝者強」嘅表演賽，但呢隻馬一來季內用得多，二來連4歲特別獎金都攞咗，今場負頂磅上陣，會唔會係廐侶煙幕呢？「魅力知遇」季初跑三班田草1800米輕勝，及後似乎因體力問題，於4歲系列賽演出走樣，其後減緩出賽頻率，明顯有番朝氣，大閘有前有後，今負輕磅兼要爭4歲馬獎金，未必係副車。「同舟共濟」贏過二班田草1800米，而「桃花雲」睇跑姿可能長啲更好，一併兼顧。