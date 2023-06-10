【分秒在握】班德禮有力起風雲

今次第8場相當混亂，根本沒有一駒具壓倒性機會，因此不妨博博冷門，其中「聚風雲」四班贏完升上三班兩戰全敗，看似未夠班，但實際兩次均有敗因，今排2檔換人，形勢啱不如一博。

一看「聚風雲」配搭，換上班德禮而非熟手霍宏聲，不免令人涼了一截，不過細看操練，其實此駒早在排位前周三已由騎者過檔，究竟係霍宏聲棄騎，還是幕後想換人一試尋求突破？

其實班德禮踏入季尾成績不差，單單5月已贏5W，其中包括了丁廐「名門望族」及「合金皇」，兩駒贏來均不太熱，今次「聚風雲」亦會有分頭，最啱贏位一博。

睇賽績，「聚風雲」四班贏鼻位後升上三班，緊接兩仗敗陣，的確令人懷疑不夠班，不過此駒前仗排9檔搶前得第6，串Q的「桃花雲」及「隱形翅膀」均由大後疊追上，而第4名的「八駿笑昇」更由包尾追上，因此搶前得第6的「聚風雲」，表現並不差。

到了上仗「聚風雲」出閘碰撞留到包尾，直路於內疊根本無望空過，埋門稍稍一騎即有追勢交出，可以看到馬匹作戰狀態及情緒仍佳，此駒韁口敏感，換上來自英國的班德禮韁繩不同，期望氹掂馬匹會有突破性演出。

■長風

第8場 13聚風雲 14赤兔猴王

8信心之選 10安頌