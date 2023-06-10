【戰況R2】美麗緣分抖唔到氣又輸 黃智弘減10磅起作用！

第2場直路賽四班田草1000米，上次初出1200米斷尾的「美麗緣分」，再次成為1.7倍擂台躉，但跑到半程已經墜退，結果跑包尾返嚟，連續兩次害人呀。呢場閘前有兩隻馬獨贏著綠格，最終就係佢哋串Q，容廐上次敗於「實現夢想」的「威妙星」，今次換10磅仔黃智弘，閘前7倍落到5.4倍，沿途在跑道中央順速度走，拉士貫注到底，首次響沙田贏馬，鞍上人都執到在港第3W。至於跑第2名係9倍打到落6.7倍的布文坐騎「善財童子」，今次跑番正常地，後上剷入Q，而第3名則是高廐30倍冷門「精英至尊」。

贏到第29W嘅容天鵬，話「威妙星」最佳路程之一都係田草1000米直路賽，但係佢喺田草1000米經常遇上強手，上場仲要對「實現夢想」，整體而言「威妙星」上場表現已經好好。今場強手已去，結果終於取得季內第2W。容天鵬又指，其實「威妙星」質素唔差，但健康有隱憂，有時會氣管有血，要好好處理健康問題，馬匹就可交得出優秀表現。回升三班後，會再睇睇有冇合適賽程啱佢跑。

另一邊，「美麗緣分」潘頓返嚟話隻馬抖唔到氣，佢話隻馬好容易緊張，遲吓晨操都會同部呼吸機Check吓隻馬，先決定今季仲跑唔跑。

第2場賽果：1-6-3-2

組合獨贏3揀1賽果：A2(最後賠率3.1)

二重彩賽果：1-6(最後賠率42)