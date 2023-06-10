【賽後報告】魅影獵飛7駒走3疊 賽後要解話

是日賽後報告撮要：

第1場：被查詢有關「魅影獵飛」的騎法時，田泰安表示，坐騎是日首次增程角逐1800米賽事，他獲指示試圖讓坐騎取得遮擋，並以在「烈風」之後為佳。他說，坐騎於早段在沒有遮擋下走外疊，他因此未能遵循策騎指示。他續說，自1400米處起，他嘗試將坐騎向內移入以居於「精彩動力」之前，但該駒保持居於坐騎內側的位置，坐騎須繼續走外疊。他說，坐騎當時走勢欠順以及鑒於策騎指示，他不願在對面直路上讓坐騎發力上前以圖佔取較接近內欄的位置。他進一步表示，坐騎自600米處起在賽事步速持續較標準時間為快之際保持同速，直至入直路時才取得平衡，繼而於末段衝刺良佳。練馬師姚本輝確認他發出的指示及如田泰安所述般發出該等指示的理由。

第2場：被查詢有關「美麗緣分」的表現時，潘頓表示，坐騎於早段走勢暢順，但於接近300米處時對催策毫無反應，在催策下發出呼吸聲及墮退。練馬師羅富全表示，他在「美麗緣分」首仗後，曾讓該駒接受獸醫檢驗，但並無發現異常之處。他說，他滿意該駒是賽前的試閘表現。「美麗緣分」內窺鏡檢查氣管內有很多血。「好友寶」獲報告流鼻血。

第4場：「請讓路」發現患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第5場：「華卓晴」氣管內有很多血。「超速」獲報告流鼻血，而「豐盛多彩」則獲報告左後腿割傷。賽後，獸醫應練馬師賀賢的要求替「家樂飛駒」進行內窺鏡檢查。獸醫表示，是項檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

第7場：「恐龍仔」獲報告流鼻血。賽後，獸醫應練馬師沈集成的要求替「領航傳祺」進行內窺鏡檢查。獸醫表示，是項檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

第8場：賽後，見習騎師黃智弘（「金寶」）報告，坐騎或未能適應是晚的大爛地。「領頭先駒」氣管內有很多血。

第9場：賽後，田泰安（「幸運遇見」）報告，坐騎在居領放馬外側時過於搶口，因而於末段未能如預期般以佳勢衝刺。

一般事項：

練馬師姚本輝被罰款六6,000元，事緣他於賽日上午安排額外兩駒進行1800米草地快操，而該訓練設施正實施使用限制。

練馬師文家良被罰款3,000元，事緣他於賽日上午安排額外一駒進行1800米草地快操，而該訓練設施正實施使用限制。