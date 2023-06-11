改寫155年歷史 首次由女練馬師贏貝蒙大賽

今屆貝蒙大賽片段

今朝美國貝蒙馬場舉行當地三冠大賽尾關，途程2400米泥地一級賽貝蒙大賽，即使今年頭兩關肯塔基打吡大賽及必利是錦標由不同賽駒勝出，令今年肯定無三冠王，但此場泥地大長途賽事依然非常精彩，除了必利是錦標盟主National Treasure有份參戰，由柏多迪訓練兼直落贏4場嘅Forte被捧成大熱門，可惜此駒於奧天信胯下姍姍來遲，反而由女練馬師Jena Antonucci訓練嘅Arcangelo入直路後透出後保持勁勢，結果以個半馬位之先擊敗對手，同時亦係貝蒙大賽自舉行至今155年以來，首次有女練馬師贏出呢項錦標。

除咗係首位贏出貝蒙大賽嘅女練馬師，Jena Antonucci亦係史上第11位能夠派出參與呢項一級賽嘅女倉主，而佢賽後心情非常激動，坦言最重要係永不放棄嘅態度，只要不斷努力，就會有人睇到自己嘅付出。而Arcangelo父線出自美國三冠王「霸道駒」，連同今場貝蒙大賽，亦順利3連捷。