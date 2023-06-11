累積逾30分制裁分數 連達文來年東瀛之旅無望了

澳洲騎師連達文4月獲日本中央競馬會發出短期客串牌照，而佢嘅客串期就去到6月13日，換言之連達文騎埋今日(11日)就會完成短期客串。連達文是次客串之行成績唔錯，截至昨日(10日)，佢暫時取得30場頭馬。連達文今日亦都繼續喺東京競馬場上陣。

日本中央競馬會向來都會對外來客串騎師比較嚴厲，好似何澤堯上年去日本客串，連續5周亦有陣上犯規而被罰款，除咗罰款之外，當地馬會亦因應犯規性質而計算制裁分數，如果制裁分數去到30分，日本中央競馬會喺來年將不會發出客串牌照。

講番連達文，呢位澳洲好手喺日本短短2個月，先後因陣上犯規而累積一定制裁分數。昨日(10日)連達文喺東京競馬場一場3歲未勝利賽事中策騎It's Only You得第2名，騎者喺最後100米因超出當地用鞭次數而被罰10萬罰款。由於10萬罰款會累積多8分制裁分數，連達文此行累積制裁分數已超過30分，換言之佢來年將不會獲批短期客串牌照。