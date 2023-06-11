獅城居民聯署 冀留得住新加坡賽馬行業

新加坡政府日前公布，新加坡賽馬將於明年10月5日後停止營運，而當地馬會亦會慢慢安排馬匹出口等等善後工作，最遲將要在2027年將土地順利交還予新加坡政府作住屋、康樂等用途。此舉牽連甚大，事關馬圈不少持分者，例如一班騎練、騎馬人、馬伕等都需面臨失業危機，需要另覓出路。

疫情衝擊的數年間，新加坡賽馬面臨不少挑戰，例如缺乏新馬主投入賽馬運動，加上曾取消過賽事，賽馬投注額下降，獎金亦有所削減，情況雪上加霜。畢竟當地賽馬已經有180年歷史，霎時間要停止，當然不是人人都可以接受，部分練馬師連日來接觸當地馬會高層，希望可完善解決問題，但現階段新加坡馬會未有太多回應。當地近日亦有居民亦都貢獻力量，在網上發起「拯救新加坡賽馬」的請願信，日前已有約1960人簽署，而聯署目標人數為2500人。

新加坡馬會官宣當地賽馬要停止運作後，據悉當地已有策騎員和員工有意來香港，聯絡香港圈內人士，積極尋找機會繼續在老本行發展。最近亦有消息流傳，香港馬會亦向當地部分騎師發出邀請，希望他們能來港擔任策騎員。