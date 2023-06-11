威哥同文家良 點睇今屆馬王？

踏入季尾階段，焦點往往是冠軍練馬師或冠軍騎師之爭，然而現時潘頓獨大早已篤定封王，蔡約翰亦有頗大領先優勢，因此冠軍騎練幾乎成定局，反而馬王卻出現兩強之爭，「金鎗六十」力圖成為香港史上首匹締造馬王3連霸壯舉的佳駟，而今季短途三冠王「金鑽貴人」則以一季8捷嘅佳績力圖挑戰，究竟誰勝誰負？不妨由此兩駒的騎練分享各自睇法。

根據最近公布的浪琴全球最佳賽駒排行榜，「金鎗六十」及「金鑽貴人」均獲評125分，僅次於評129分的日本馬王「春秋分」並列排第2位，反映此兩匹佳駟的實力不相伯仲。純計賽績，「金鎗六十」、「金鑽貴人」今季的最大遺憾是雙雙失落香港國際賽，前駒於香港一哩錦標不敵「加州星球」未能完成3連霸，而「金鑽貴人」則在香港短途錦標因塞車落敗，更是在港首次三甲不入。

不過，「金鎗六十」與「金鑽貴人」踏入今年氣勢如虹，各自贏出3項一級賽，「金鎗六十」更成為全球史上累積獎金最多賽駒，而「金鑽貴人」則繼「活力先生」、「喜勁寶」及「精英大師」後，香港第4匹短途三冠王，絕對是各有千秋，難分軒輊。

呂健威：金鎗贏金盃最驕傲

作為近年香港最具代表性的賽駒，「金鎗六十」連續兩年榮膺馬王， 今季復出只跑5仗，除了於香港一哩錦標屈居亞軍，卻先後贏出董事盃、香港金盃及冠軍一哩賽，累積一級賽頭馬已達9場，超越「美麗傳承」的舊紀錄，累積25W亦是史上最多。對於能否連續3季登上馬王寶座，呂健威則有以下睇法：「我當然認為『金鎗六十』今季表現出色，而在4場頭馬之中，自己最滿意則是香港金盃力壓『浪漫勇士』一役，因為至少證明『金鎗六十』並非只是一匹一哩馬，即使跑2000米也可以應付裕如。至於今年能否再次成為馬王，我只抱平常心，一切仍要視乎評委決定，畢竟每個人的選擇也不同，而『金鑽貴人』的確大熟大勇兼平了一季8捷紀錄，亦有可取之處。」

作為近年兩匹馬王「美麗傳承」及「時時精綵」的主理騎師，今季為「金鑽貴人」取得6場頭馬的潘頓，則坦言認為單計今季演出，後駒更值得成為馬王，他說：「我相信『金鑽貴人』有望成為馬王，首先牠今季比『金鎗六十』取得更多頭馬，更追平『美麗傳承』一季8捷的紀錄，況且『金鑽貴人』今季累積逾4,400萬獎金，較『金鎗六十』多近1,000萬，而此駒更是近廿年來首匹再次包辦香港速度系列3關賽事的短途佳駟。另外，『金鎗六十』及『金鑽貴人』今季都有3場G1頭馬，但後駒則有更多G2及G3殊榮，而『金鎗六十』季內只贏4場，因此我覺得單計今季演出，『金鑽貴人』更為出色亦值得成為今年香港馬王。」

文家良：金鑽8W優勝

至於「金鑽貴人」練馬師文家良早前亦透露自己的鎮倉寶季內8W，頭馬數目較「金鎗六十」為多，亦希望前駒成為自己從練以來首匹馬王，但他亦同意競選是各有各睇法，因此一切仍是未知之數。