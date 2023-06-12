【分秒在握】返谷草威力有增

由於今季延後了一星期開鑼，以遷就回鄉的騎練，因此馬季內賽程編排可以話密麻麻，全季唯一的空檔，是6月的英國雅士谷賽期。季尾賽事人疲馬乏，加上快活谷向來不太利純後追，因此跑法機動的「增有」值捧。

雅士谷賽期，做馬報的同行或許可以回一回氣稍作喘息，但做日報的編採同行，其實亦係馬不停蹄做做做。自從馬會增加了轉播賽的限額後，現時逢周六舉行香港賽事，緊接的周日基本上都有轉播賽，因此這個星期的「例外」，實在令人感覺到彌足珍貴。不過話說回頭，7月頭補賽，本地賽事已經係6日跑3日馬，亦即7月1日、3日及6日有賽事，報名排位大兜亂之下，日前居然在7月2日加插了一日德、愛打吡轉播賽日，季尾時分如此安排，除了用百上加斤去形容，實在已無話可說。

剛周六賽事舉行期間突然下起傾盤大雨，在等候期間，場地掛牌一改再改，最終出現了久違廿多年的「大爛地」，的確係情況罕見。不過如此情況在沙田黃昏賽出現，總好過在谷草夜賽，因為夜賽要遷就交通時間等，如出現類似情況，或許已隨時要腰斬了。

周三谷戰想一博「增有」，本身跑谷草起家兼曾入Q，場地性能不成問題，早前出爭打吡後回氣一輪，上仗復出跑田草1400米獲殿只負四分三身位，今次突然轉場回師谷草，大有捨難取易的味道。

■長風