抖咗8個月無試閘 真係有幸運之神眷顧？

嚟緊下星期因為要轉播一連5日嘅英國皇家雅士谷賽期，因此下周中並無跑馬地賽事，作為谷中虎嘅方嘉柏，索性提早於今期周三賽事出擊，共派8駒參戰，當中第3場四班1000米嘅「幸運之神」，足足抖咗8個月先復出，究竟能否馬如其名，真係有幸運之神眷顧？

4歲澳洲PPG「幸運之神」，上季5戰只得一個季軍，表現唔算突出，但今季初復出有極大進步，先於四班谷草1000米喺莫雷拉胯下跑第2名，落後「靚蝦女」唔夠1馬位，相隔兩個禮拜再出改換霍宏聲增程跑谷草1200米，結果順利補中，蹄下敗將包括「亞洲籐王」、「黃腳鱲」、「好好彩彩」及「上校」，全部都係近期有好成績嘅馬，證明前駒喺四班有着數，可惜於去年10月尾發現左前腿肌腱受傷，抖咗依家先可以上陣。

經過一段時間休息，「幸運之神」近期開始回復操練，卻一直無安排試大閘，但早前安排與「加非凡」、「喜至寶」兩匹廐侶彈草閘，跳兩段造22秒3、21秒9快時間，反映健康應該無問題，況且今次復出縮程跑1000米，話唔定可以憑新鮮感搭夠。