【蹄聲妙影】周同學飾物 型到爆核

人類始終係有感情嘅動物，對於機器製造出嚟嘅嘢，梗係覺得爭咁啲溫度，於是乎就出現DIY呢個名詞，而DIY意思係英文Do It Yourself縮寫，俗啲講即係靠自己，東星都幾鍾意呢個term，亦算係抵禦AI控制嘅其中一個防空洞，希望呢個世界多一點DIY，少一點偷圖偷文嘅假專頁。

最近，東星有點感動，正正收到一份DIY禮物，仲要係女仔送，當堂好窩心，講緊嘅係周俊樂Fans Club嗰位會長。上個禮拜三，東星剛巧路過公眾席，突然畀笑笑口嘅會長截停，佢繼而奉送一個用真空包裝嘅「韋小寶」掛飾，成個過程都好有學生年代送閃卡Feel，佢仲叫東星不用客氣，最緊要平時幫周同學影多啲靚相咁話。

講開影靚相，試問有邊位攝影師唔想捕捉到人物最靚一刻，但好多時都事與願違。就講影頭馬相，隨着社會復常，馬主亦入番場，愛駒贏咗固然可入凱旋門開開心心影頭馬相，贏唔到嘅入場打吓卡都未嘗不可，但最近發覺馬主身邊多咗好多初生之犢，需知馬主想贏場馬經已好難，等幾季都冇馬贏嘅大有人在，而馬匹係動物，加上出賽完大汗疊細汗，情緒未穩定，其實企定定畀你影頭馬相嘅時間得嗰幾秒，但好多初生之犢一味望住隻馬，張張變晒側田，一張靚靚頭馬相就咁糟蹋晒！

初步提供:

第3場7「胡椒軍曹」

第6場1「心想事成」

■東星